Wenn Pascal Schürpf am Sonntag den Rasen in Luzern betritt, wird er dies wohl mit gemischten Gefühlen tun. Erstmals seit 6 Jahren läuft er nicht als FCL-Akteur in die Arena ein, sondern im Dress von GC. Die heimischen Fans dürften den 33-Jährigen dennoch lautstark anfeuern, wenn auch nicht während, sondern wohl eher vor oder nach dem Spiel.

Schürpf verliess die Innerschweizer im vergangenen Sommer nämlich als Publikumsliebling, ja als Klubikone. Der Basler schoss in 199 Einsätzen 51 Tore, doch das erzählt keineswegs die ganze Geschichte seiner Zeit in Luzern. Wenn Schürpf auf dem Platz stand, begeisterte er das Publikum stets mit voller Hingabe, mit Kampf und mit vielen Emotionen – Eigenschaften, die ihm bei den Fans gleich nach seiner Ankunft Pluspunkte bescherten.

Nun Leader bei GC

Nach Ablauf der letzten Saison sah der Klub aber keine Verwendung mehr für den 33-Jährigen. Man entschied sich, das Arbeitspapier auslaufen zu lassen. Schürpf wechselte innerhalb der Super League zu GC – und kommt dort immer besser in Fahrt.

War er beim Saisonstart noch verletzt und anschliessend meist Joker, so hat er sich inzwischen einen Stammplatz in der Mannschaft von Bruno Berner erkämpft. Bei der 1:3-Niederlage in St. Gallen am letzten Wochenende spielte Schürpf erstmals durch. Nur zu gerne würde er dies wohl auch am Sonntag tun. Dann heisst es nämlich voller Einsatz für GC, die Liebe zu Luzern muss – zumindest für 90 Minuten – ruhen.