Legende: Wird vor der EM nochmals richtig gefordert Das Schweizer Frauen-A-Nationalteam. Keystone/PETER KLAUNZER

Schweizerinnen testen gegen Deutschland und England

Das Schweizer Frauen-A-Nationalteam hat die letzten Länderspiele vor dem Start der Europameisterschaft im Sommer 2022 in England terminiert. Am Freitag, 24. Juni um 17:00 Uhr, treffen die Schweizerinnen im Steigerwaldstadion in Erfurt auf Deutschland. 6 Tage später empfängt das Team von Coach Nils Nielsen am Donnerstag, 30. Juni um 18:00 Uhr, im Zürcher Letzigrund EM-Gastgeber England. Am 9. Juli bestreitet die Schweiz ihr erstes Gruppenspiel an der EM. Nach dem Ausschluss der Russinnen ist der Gegner noch unbekannt. Die anderen beiden Kontrahenten in der Gruppe C sind Schweden und die Niederlande.