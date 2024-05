Per E-Mail teilen

Legende: Ab nächster Saison im Brügglifeld an der Seitenlinie Brunello Iacopetta. Keystone/Ennio Leanza

Iacopetta wechselt von Wil nach Aarau

Brunello Iacopetta wird neuer Trainer des FC Aarau. Der 39-Jährige wechselt auf die neue Saison hin vom Ligakonkurrenten FC Wil, wo er die letzten drei Jahre tätig war, in den Aargau. In Aarau hat er einen Vertrag bis im Sommer 2027 unterschrieben. Iacopetta wird die Nachfolge von Alex Frei antreten, der den Verein Ende März aus freien Stücken verlassen hatte. Den Aufstieg in die Super League hat Aarau klar verpasst.