Legende: Verlässt den FCSG Albin Krasniqi. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Winterthur verstärkt die Offensive

Der FC Winterthur verpflichtet Stürmer Albin Krasniqi von Liga-Konkurrent St. Gallen. Der 21-Jährige unterschrieb bei den Zürchern einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilte. Der gebürtige Solothurner wurde beim FC Basel ausgebildet und wechselte im Frühling 2023 nach St. Gallen. Bei den Ostschweizern lief er vorerst für die U21 in der Promotion League auf. In dieser Saison kam Krasniqi zu neun Teileinsätzen in der Super League. Dabei gelang ihm ein Tor.