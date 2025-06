Per E-Mail teilen

Legende: Rückkehr ins Tessin Von Ezgjan Alioski. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Lugano holt Alioski zurück

Ezgjan Alioski kehrt acht Jahre nach seinem Wechsel ins Ausland zum FC Lugano zurück. Der 33-jährige nordmazedonische Nationalspieler unterschrieb bei den Tessinern einen Zweijahresvertrag. Zuletzt stand der Aussenverteidiger bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag. Zuvor spielte er für Fenerbahce Istanbul und Leeds United. Für Alioski, der bei den Young Boys ausgebildet wurde und auch den Schweizer Pass besitzt, ist es eine Rückkehr. Bereits von 2016 bis 2017 spielte er für Lugano. In seiner zweiten Saison im Tessin gelangen ihm in 36 Spielen 16 Tore und 14 Assists.

Ausbau der Schützenwiese geht voran

Die Schützenwiese, das Stadion des FC Winterthur, soll ausgebaut und modernisiert werden. Der Stadtrat hat sich nun für einen konkreten Plan entschieden. Zwei neue gedeckte Tribünen mit je 2500 Plätzen sowie ein neues Garderobengebäude für den Nachwuchs und den Frauenfussball sollen gebaut werden. Die Kosten würden sich auf 31,5 Millionen Franken belaufen. Vor Baubeginn 2027 findet im Herbst 2026 jedoch noch eine Volksabstimmung statt.

Super League