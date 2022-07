Legende: Alle Wege führen nach Rom (Oder zumindest jener von Ante Coric.) KEYSTONE/Ennio Leanza

Coric zurück in die italienische Hauptstadt

Der Kroate Ante Coric wird nicht mehr für den FC Zürich auflaufen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler war im August 2021 auf Leihbasis von der AS Roma zum aktuellen Schweizer Meister gestossen und kehrt nun wieder nach Italien zurück. Der dreifache Internationale erzielte für den FCZ in 23 Partien einen Treffer. Der FCZ verkündete zudem, dass er den Vertrag mit Filip Frei, der zuletzt an den FC Wil ausgeliehen war, nicht mehr verlängert.

00:53 Video Archiv: Coric trifft traumhaft gegen Servette Aus Sport-Clip vom 21.09.2021. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Profivertrag für Toggenburger

Der FC Luzern hat den 18-jährigen Urner Nando Toggenburger kurz vor Saisonbeginn mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Junioren-Internationale unterschrieb bis 2025 und soll – nach einer guten Vorbereitung auf die anstehende Saison – nun schrittweise an die 1. Mannschaft herangeführt werden.