Legende: Verlässt die Innerschweiz Joaquin Ardaiz. Freshfocus/Martin Meienberger

Luzern löst Vertrag mit Ardaiz auf

Die Wege von Offensivspieler Joaquin Ardaiz und dem FC Luzern trennen sich. Die zwei Parteien haben sich darauf geeinigt, den bis 30. Juni 2025 laufenden Vertrag aufzulösen, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Der 25-jährige Uruguayer befindet sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining und wird dieses in seiner Heimat fortsetzen.

06:27 Video Archiv: Joker Klidje sorgt für Luzerner Sieg gegen Lugano Aus Sport-Clip vom 11.08.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 27 Sekunden.

FCSG leiht Duus Möller aus

Der FC St. Gallen verleiht Offensivspieler Nikolaj Duus Möller für eine Saison an Strömsgodset IF in die höchste norwegische Liga. Der 22-jährige Schwede kam im Sommer 2023 aus der Nachwuchsabteilung des FC Arsenal zum FCSG, konnte sich bislang aber noch nicht durchsetzen. Bei den Espen absolvierte Duus Möller 20 Einsätze in der Super League sowie zwei im Schweizer Cup.

GC zu Gast bei den Bayern

Bayern München wird sein letztes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gegen GC bestreiten. Die Partie wird am 20. August auf dem Bayern Campus in München stattfinden. 5 Tage später startet der deutsche Rekordmeister mit dem Spiel in Wolfsburg in die neue Spielzeit.