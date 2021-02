Legende: Posierte schon mit den Grossen Matias Palacios mit Lionel Messi. Getty Images

Basel schlägt doppelt auf dem Transfermarkt zu

Am letzten Tag des Schweizer Transferfensters hat der FC Basel die Verpflichtung des 18-jährigen Argentiniers Matias Palacios bekanntgegeben. Der Youngster wechselt per sofort vom argentinischen Klub San Lorenzo zum FC Basel. Palacios unterschrieb bei «Rotblau» einen Vertrag bis Sommer 2025. Für das Talent hatten sich dem Vernehmen nach in der Vergangenheit auch namhafte internationale Top-Klubs interessiert. Zudem gab der FCB die leihweise Verpflichtung von Darian Males bis im Sommer bekannt. Der 19-jährige Offensivmann war zuletzt von Inter Mailand an Genoa verliehen worden. Im September 2020 hatte er Luzern verlassen, um sein Glück in der Serie A zu suchen.

St. Gallen holt jungen Stürmer

Nach zwei Abgängen im Sturm vermeldet der FC St. Gallen einen Neuzugang in der Offensive. Die Ostschweizer leihen bis Ende Saison vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg den 19-jährigen Mittelstürmer Junior Adamu aus. Der österreichische Junioren-Internationale mit nigerianischen Wurzeln soll beim FCSG die Winter-Abgänge von Florian Kamberi (FC Aberdeen) und André Ribeiro (zu den Grasshoppers) kompensieren.

Winterthur kann nicht zu Hause antreten

Der Cup-Achtelfinal vom Mittwoch zwischen dem unterklassigen Winterthur und dem FC Basel (live ab 17:20 Uhr auf SRF info) muss in die Rheinstadt verlegt werden. Der Platzabtausch drängt sich auf, weil der Zustand des Rasens auf der Schützenwiese kritisch ist. Wegen unbespielbaren Terrains hatte am letzten Wochenende im Rahmen der 20. Challenge-League-Runde die Partie Winterthur - Kriens verschoben werden müssen. Aufgrund der Verlegung der Cup-Partie kann im St. Jakob-Park nun auch der VAR zum Einsatz kommen.