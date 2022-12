Legende: Was passiert am 21. Dezember mit dem FCL? Ein nachdenklicher Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Keystone/Urs Flüeler

Am 21. Dezember findet die FCL-GV statt

Die mit Spannung erwartete ausserordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG findet neu am 21. Dezember statt. Der Luzerner Klub bestätigte die Terminierung gegenüber «PilatusToday» und «Tele 1». Ursprünglich hätte die ausserordentliche GV am 3. November im Anschluss an die ordentliche GV stattfinden sollen. Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg hatte geplant, den ganzen Verwaltungsrat abwählen zu lassen. Am Tag vor der angesetzten Durchführung wurde die GV aufgrund eines eingegangenen Gesuchs verschoben.