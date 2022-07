Legende: Jubelt bald für Lugano Boris Babic. Keystone/Ennio Leanza

Lugano holt Stürmer von Liga-Konkurrent

Boris Babic wechselt innerhalb der Super League den Klub. Der 24-jährige Stürmer wechselt per sofort vom FC St. Gallen zum FC Lugano. Babic absolvierte für die Ostschweizer 75 Pflichtspiele, dabei erzielte er 10 Treffer. Der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale (bis zur U19) erhielt in Lugano einen Dreijahresvertrag.

Basels Augustin fällt verletzt aus

Der FC Basel muss zum Saisonauftakt am 16. Juli im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Winterthur wohl auf Jean-Kévin Augustin verzichten. Der Neuzugang zog sich im Trainingslager eine Ruptur des vorderen Syndesmosebandes zu, wie der FCB am Dienstag mitteilte. Dies habe eine mehrwöchige Zwangspause zur Folge. Der 25-jährige Stürmer, in der Vergangenheit unter anderem für Paris Saint-Germain und RB Leipzig im Einsatz, war im Sommer ablösefrei von Nantes zu den Baslern gewechselt.

Zagre für 4 Jahre zu Sion

Ein 18-jähriges Stürmertalent geht für den FC Sion in der kommenden Saison auf Torejagd, die Walliser verpflichten den Burkinaben Abdel Rachid Noufou Zagre. Die U20-Nati Burkina Fasos führte er zuletzt als Captain an.