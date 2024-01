Legende: Verlässt die Schweiz Samuel Ballet. Keystone/Urs Flüeler

Ballet folgt Nsame nach Como

Nach Jean-Pierre Nsame holt der ambitionierte italienische Zweitligist Como eine weitere Offensivkraft aus der Super League. Der 22-jährige Flügelspieler Samuel Ballet wechselt vom FC Winterthur zum Vierten der italienischen Serie B. Ballet empfahl sich in den letzten drei Jahren in Winterthur für Aufgaben im Ausland. Der in Bern geborene kamerunisch-schweizerische Doppelbürger bestritt 57 Spiele in der Challenge League und 38 in der Super League. Inoffizieller Cheftrainer in Como ist der frühere spanische Welt- und Europameister Cesc Fabregas, der noch nicht über das nötige Trainerdiplom verfügt.

Munsy zu Schaffhausen

Der FC Schaffhausen mit seinem neuen Sportchef Admir Mehmedi rüstet weiter auf. Mit Ridge Munsy stösst ein weiterer Routinier mit reichlich Super-League-Erfahrung zum Tabellenletzten der Challenge League. Der 34-jährige Mittelstürmer war zuletzt vereinslos, nachdem er bis im letzten Sommer mit Hansa Rostock in der 2. Bundesliga gespielt hatte. In der Super League schoss Munsy in 125 Spielen für Luzern, GC und Thun 29 Tore. Die Schweiz verliess er 2020, als er mit Thun in die Challenge League abgestiegen war.