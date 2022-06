Legende: Wechselt vom FCB zum FCB Arnau Comas. FC Basel 1893

Neuer Innenverteidiger für Basel

Der FCB hat auf die neue Saison hin den 22-jährigen Innenverteidiger Arnau Comas von Barcelona verpflichtet. Comas unterschrieb am Rheinknie einen 4-Jahresvertrag bis 2026. Zuletzt spielte der Spanier in der 2. Mannschaft Barcelonas und führte das Team als Captain an.

Rodriguez von Schaffhausen nach Winterthur

Super-League-Aufsteiger Winterthur ergänzt seine Offensive mit Mittelfeldspieler Francisco Rodriguez. Der 26-Jährige, der in den letzten beiden Saisons für Schaffhausen zu 65 Einsätzen in der Challenge League kam, erhält beim FCW einen Vertrag für 2 Jahre. Für Rodriguez ist es eine Rückkehr; er hatte mehrere Jahre im Winterthurer Nachwuchs gespielt.

01:55 Video Archiv: Rodriguez leitet in Vaduz die Wende ein Aus Super League – Highlights vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

2 Abgänge bei den Grasshoppers

Mit Nuno Da Silva und Elmin Rastoder verlassen GC 2 Spieler in Richtung Challenge League. Während der 28-jährige Da Silva zum FC Aarau zurückkehrt, hat sich der Rekordmeister mit Vaduz über eine Leihe von Rastoder geeinigt.

Ndoye verlässt Sion

Verteidiger Birama Ndoye verlässt Sion nach 240 Spielen. Wo der 28-Jährige, der seit Juli 2013 bei den Sittenern unter Vertrag stand, seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt.