Legende: Nach 33 SL-Spielen zurück nach Bulgarien Antoine Baroan. Freshfocus/Claudio Thoma

Winterthurs Baroan wechselt nach Bulgarien

Super-League-Schlusslicht Winterthur lässt seinen französischen Mittelstürmer Antoine Baroan nach Bulgarien ziehen. Der 24-Jährige schliesst sich per sofort Tabellenführer Ludogorets Rasgrad an. Für Baroan ist es eine Rückkehr: Er wechselte vor einem Jahr aus Bulgarien (Botev Plovdiv) zu den Eulachstädtern. Für Winterthur erzielte Baroan in 33 Meisterschafts-Partien 5 Tore.

YB verliert seinen Konditionstrainer

Martin Fryand tritt zum Saisonende als Konditionstrainer des BSC Young Boys ab. Der 52-jährige Walliser wird die 1. Mannschaft auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Fryand verbindet eine lange Zeit mit dem Stadtberner Klub: Von 1997 bis 2002 war er aktiver Spieler, ab 2007 für 2 Saisons als Konditionscoach im Nachwuchs tätig und nun seit mittlerweile 16 Jahren in gleicher Funktion in der 1. Mannschaft.

Schaffhausen trennt sich von Sportchef und CEO

Der frühere Schweizer Internationale Marc Hodel ist nach sieben Monaten den Job als Sportchef des FC Schaffhausen wieder los. Mit ihm verlässt auch CEO Jimmy Berisha den Challenge-League-Klub, wie der Klub per Communiqué mitteilt. Der Hintergrund dieser Ablösungen: Im Januar haben die Brüder Fitim und Boletin Hasani den Klub übernommen und Berisha im Verwaltungsrat abgelöst. Neu übernehmen die Brüder Hasani nun auch die operative Leitung.

Blanc kandidiert für Uefa-Exekutivkomitee

Dominique Blanc, seit 2019 Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes SFV, kandidiert für einen Posten im Exekutivkomitee der Uefa. Dies gab der SFV am Dienstag bekannt. Die Wahlen finden am 3. April im Rahmen des Uefa-Kongresses in Belgrad statt. Die dritte und letzte Amtszeit von Blanc als SFV-Präsident endet 2025. Am 24. Mai wird sein Nachfolger gewählt.

