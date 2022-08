Basel gibt Djiga an Nîmes ab

Legende: Soll Spielpraxis sammeln Nasser Djiga. Freshfocus/Marc Schumacher

Der FC Basel gibt Nasser Djiga bis Ende Saison an den französischen Ligue-2-Klub Nîmes ab. Der Innenverteidiger aus Burkina Faso, der nach den Verpflichtungen von Kasim Adams Nuhu und Arnau Comas bei Basel zuletzt nicht mehr zum Einsatz gekommen ist, soll in Frankreich zu mehr Spielpraxis kommen. Nîmes besitzt keine Kaufoption für den 19-Jährigen, der beim FCB noch einen gültigen Vertrag bis 2025 hat.

Xamax-Trainer Binotto entlassen

Andrea Binotto und Neuchâtel Xamax gehen getrennte Wege. Der Trainer kassierte am Samstagabend in der Challenge-League-Partie auswärts gegen Bellinzona die sechste Saisonniederlage in Serie, Xamax steht noch mit null Punkten da. Der 51-jährige Schweizer hatte die Mannschaft im Januar 2021 übernommen und mit ihr 66 Partien bestritten.