Legende: Nach vier Jahren Leipzig neu in Basel Katja Greulich (links). IMAGO IMAGES/MARTIN STEIN

Greulich wird Trainerin der FCB-Frauen

Katja Greulich übernimmt ab der kommenden Saison den Trainerposten bei den Frauen des FC Basel. Die 37-jährige Brandenburgerin wechselt von den RB Leipzig Frauen in die Women's Super League. 2020 stieg sie mit Leipzig von der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf. In der abgelaufenen Saison verpasste sie den Sprung in die Bundesliga mit Tabellenrang 3 nur knapp. Greulich folgt bei Basel, das am Wochenende in den Playoff-Halbfinals gegen Servette Chênois knapp das Nachsehen hatte, auf Danique Stein.