Ajeti erneut zum FCB

Albian Ajeti wechselt zum FC Basel. Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis im Sommer 2025 mit Option auf Verlängerung. Nach längerer Zeit ohne Spielpraxis soll der Stürmer wieder behutsam an sein Topniveau herangeführt werden. Zuletzt war der elffache Schweizer Nationalspieler bei Gaziantep in der Türkei aktiv, kam aber nur in 4 Ligaspielen zum Einsatz. Den FC Basel hatte Ajeti im Sommer 2019 Richtung West Ham verlassen. Nach Stationen bei Celtic Glasgow, Sturm Graz und in der Türkei spielt er nun wieder bei seinem Ausbildungsklub.