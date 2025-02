Per E-Mail teilen

Legende: Von Ghana in die Schweiz Daniel Asiedu. FC Basel

Neuer Verteidiger für Basel

Der FC Basel hat am «Deadline Day» einen Innenverteidiger verpflichtet. Aus Ghana kommt der 20-jährige Daniel Asiedu mit einem bis 2026 datierten Vertrag ans Rheinknie. Seine fussballerische Ausbildung erhielt Asiedu beim Berekum Chelsea FC, von dem auch Jonas Adjetey und Emanuel Essiam zum FCB wechselten. Der junge Abwehrspieler, der sich derzeit noch von einer Verletzung erholt, soll zunächst in der U21 Spielpraxis sammeln, bevor er in die erste Mannschaft aufrückt.

Super League