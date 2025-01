Basel leiht Beney an Lausanne-Ouchy aus

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Atmet hier schon einmal Lausanner Luft Roméo Beney (l.) im Spiel gegen Lausanne-Ouchys grossen Bruder Lausanne-Sport. Keystone/Jean-Christophe Bott

Basel-Flügel Beney leihweise zu Lausanne-Ouchy

Der 19-jährige Roméo Beney wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison vom FC Basel zu Stade Lausanne-Ouchy. Der Flügelspieler soll in der Challenge League zu mehr Spielpraxis kommen. Nur beim Saisonstart im Duell mit Lausanne-Sport und in den ersten beiden Cup-Runden kam Beney zu erwähnenswerten Einsätzen. Ansonsten figurierte er meist im Promotion-League-Team der Basler. Eine Kaufoption ist in der Vereinbarung nicht enthalten.

Super League