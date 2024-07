Legende: Will in Basel wieder Fahrt aufnehmen Bénie Traoré. Imago Images/PanoramiC

Neuer Mittelstürmer für den FCB

Der FC Basel schraubt auch nach Saisonbeginn in der Super League weiter an seinem Kader. Vom englischen Premier-League-Absteiger Sheffield United stösst Bénie Traoré ans Rheinknie. Der FCB und der ivorische Mittelstürmer einigten sich auf einen Vertrag bis 2028. Die Ablösesumme für Traoré beläuft sich gemäss transfermarkt.ch auf 4,5 Millionen Euro. In der vergangenen Saison wurde der 21-Jährige von Sheffield nach der Hinrunde in die Ligue 1 zum FC Nantes ausgeliehen. Weder in England noch in Frankreich gelang Traoré in der letzten Spielzeit ein Torerfolg. In der Saison davor jedoch steuerte der für einen Stürmer eher kleingewachsene Traoré (1,72 m) in 20 Spielen für den schwedischen Klub BK Häcken gleich 15 Treffer bei.