Legende: Setzt seine Karriere am Rheinknie fort Nicolas Vouilloz. Keystone/Salvatore di Nolfi

Vouilloz von Servette zu Basel

Nicolas Vouilloz wechselt per sofort von Servette zum FC Basel. Der 22-jährige Innenverteidiger unterschrieb am Rheinknie einen Vertrag bis Sommer 2028. Der zehnmalige Schweizer U21-Nationalspieler stammt aus der Jugend der Genfer, wo er 2019 den Sprung ins Profikader schaffte. In der Vorrunde kam er für die «Grenats» 22 Mal zum Einsatz.

Kyeremateng verstärkt Stade-Lausanne-Ouchy

Stade-Lausanne-Ouchy verpflichtet Gabriel Kyeremateng. Das Tabellenschlusslicht der Super League leiht den ehemaligen Juniorennationalspieler Deutschlands bis Ende Saison vom belgischen Zweitligisten Beveren aus. Der 24-jährige Mittelstürmer stammt aus der Jugend von Borussia Dortmund und spielte von 2020 bis 2023 beim FC Thun, für den er in 103 Spielen 29 Mal traf.