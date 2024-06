Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wechselt nach Deutschland Andrin Hunziker. Freshfocus/Urs Lindt

FCB-Eigengewächs zieht (temporär) weiter

Basel verlängert den Vertrag mit Andrin Hunziker vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027. Wie der Klub mitteilt, leiht er den 21-jährigen Stürmer gleichzeitig für ein Jahr an den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga aus. Eine Kaufoption für den Juniorennationalspieler, der aus dem FCB-Nachwuchs stammt, ist nicht Teil des Leihgeschäfts.

00:31 Video Archiv: Hunzikers letztes Tor für den FCB gegen Lausanne-Sport Aus Sport-Clip vom 13.08.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Muci wechselt von Lugano zu GC

Die Grasshoppers verpflichten Nikolas Muci vom FC Lugano. Der 21-jährige Mittelstürmer unterschreibt bei den Zürchern einen Dreijahresvertrag. Zuletzt war der Schweizer U21-Nationalspieler an Wil ausgeliehen. In der Challenge League gelangen ihm in der vergangenen Saison acht Tore und drei Assists.

Aarau und Schalke vereinbaren Partnerschaft

Der FC Aarau und der deutsche Traditionsverein Schalke 04 gehen eine Partnerschaft ein. Im Zentrum sollen der regelmässige Austausch in den Bereichen Scouting, Business Intelligence und Data sowie Marketing und Sponsoring stehen. «Schalke ist ein eindrücklicher Verein mit grosser Tradition. Das passt gut zum FC Aarau», lässt sich FCA-Präsident Markus Mahler in der Medienmitteilung zitieren.