Legende: Unterschrieb für 4 Jahre Marin Soticek. ZVG/FC Basel 1893/Luca Cavegn

Kroatischer U21-Internationaler zum FCB

Der FC Basel hat sich mit dem 19-jährigen kroatischen Offensivspieler Marin Soticek verstärkt. Der vielseitig einsetzbare U21-Internationale kommt vom Erstligisten Lokomotiva Zagreb, für den er in 41 Spielen neun Tore erzielte. Er unterschrieb am Rheinknie einen Vertrag mit Gültigkeit bis Sommer 2028.

FCZ und St. Gallen kennen ihre Gegner

Der FC Zürich trifft bei seinem ersten Einsatz in der Qualifikation für die Conference League auf den irischen Klub Shelbourne. Der Vierte der irischen Meisterschaft setzte sich in der 1. Runde gegen den St. Joseph's FC aus Gibraltar mit dem Gesamtskore von 3:2 durch. St. Gallen derweil misst sich in der 2. Quali-Runde des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs mit dem FC Tobol aus Kasachstan. Das Team aus der Stadt Kostanay scheiterte in der 1. Runde der Qualifikation zur Europa League an MFK Ruzomberok (Gesamtskore 3:5) und setzt die Quali eine Stufe tiefer fort. Die Hinspiele finden am Donnerstag, 25. Juli, statt, die Rückspiele eine Woche später.