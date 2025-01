Legende: Zieht es nach Deutschland FCB-Verteidiger Mohamed Dräger. Freshfocus/Marc Schumacher

Dräger zu Eintracht Braunschweig

Mohamed Dräger verlässt den FC Basel per sofort und schliesst sich dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Der 28-jährige Aussenverteidiger bestritt insgesamt 24 Einsätze für die «Bebbi», in denen ihm zwei Treffer und ein Assist gelangen. Der deutsch-tunesische Doppelbürger debütierte in der Saison 2017/18 für den FC Freiburg im Profifussball. Vor seinem Engagement in Basel war Dräger in der Super League bereits beim FC Luzern tätig gewesen.

Super League