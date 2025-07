Legende: Schnürt seine Schuhe demnächst für Winterthur Andrin Hunziker. Freshfocus/Peter Rinderer/Expa

Mittelstürmer für Winterthur

Der FC Winterthur verstärkt seine Offensive mit Andrin Hunziker. Der 22-jährige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis vom FC Basel und stand letzte Saison leihweise beim Karlsruher SC im Einsatz. «Andrin ist ein physisch starker Spieler, hat eine super Mentalität und passt vom Charakter perfekt in unsere Mannschaft», sagt FCW-Sportchef Oliver Kaiser über den 1,92 m grossen Angreifer, der seine fussballerische Ausbildung beim FC Basel absolviert hat. 2020/21 stand Hunziker in Basel erstmals im Kader der 1. Mannschaft mit der er bis heute zehnmal in der Super League, im Schweizer Cup und in der Conference-League-Quali zum Einsatz kam (2 Tore, 1 Assist).

Zweite Station für Berti in der Schweiz

Der FC Basel hat die Verpflichtung von Alice Berti bekanntgegeben. Die 21-Jährige stösst von Juventus ans Rheinknie wird mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. In der vergangenen Saison war die Flügelspielerin an Brescia Calcio Femminile ausgeliehen, wo sie in 27 Partien 8 Tore schoss und 8 Assists lieferte. Berti trifft in Basel auf ihre ehemaligen Teamkolleginnen Sabah Seghir (UC Sampdoria) und Coumba Sow (Servette).