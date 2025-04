Legende: Bleibt im nächsten Heimspiel leer Die Basler Muttenzerkurve. Keystone/Peter Klaunzer

FCB spielt wegen Fangewalt vor leerer Fankurve

Beim nächsten Heimspiel des FC Basel gegen Yverdon-Sport am Ostermontag wird der Stehplatzbereich der Muttenzerkurve geschlossen. Dies teilten die Bewilligungsbehörden am Mittwoch mit. Für den FCB gelte zudem eine Bewährungsphase von 5 Spielen. Sollte es in der Bewährungsphase zu weiteren Vorfällen kommen, würden weitere Massnahmen geprüft. Am vergangenen Samstag kam es rund eine Stunde nach dem Spiel im Letzigrund gegen den FCZ in Zürich zu Ausschreitungen. Gemäss Mitteilung haben 50 vermummte FCB-Anhänger eine Gruppe von rund 30 Fans des FC Zürich angegriffen. Nach Sichtung von Videomaterial durch die Behörden hat es sich dabei laut Mitteilung um einen organisierten Angriff der Basler Fans gehandelt.

Super League