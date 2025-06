Legende: Stellte seine Torgefährlichkeit in der Regionalliga unter Beweis Jonathan Asp Jensen. imago images/Zink

Jensen verstärkt GC

GC bekommt auch für nächste Saison Verstärkung von Bayern München. Wie die Zürcher bekannt gaben, stösst der 19-jährige Däne Jonathan Asp Jensen leihweise von der 2. Mannschaft der Deutschen zu GC. In der letzten Saison gelangen dem Mittelfeldmann in 23 Spielen der Regionalliga (vierthöchste Stufe) 5 Tore und 11 Assists. In der letzten Saison war der Australier Nestory Irankunda von den Bayern an GC ausgeliehen. Dem Vernehmen nach könnte das Engagement verlängert werden.

Husic nicht mehr bei YB

Anel Husic verlässt die Young Boys. Der 24-jährige Verteidiger wechselt zum kroatischen Double-Gewinner Rijeka, nachdem er das letzte halbe Jahr leihweise für die Türken von Gaziantep gespielt hat. Für YB bestritt Husic seit seinem Wechsel von Lausanne nach Bern im Februar 2024 18 Pflichtspiele.

FCZ gibt Guzzo an Aarau ab

Ramon Guzzo wechselt vom FC Zürich in die Challenge League zu Aarau. Der 20-jährige Aussenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Guzzo hatte im November 2022 für den FCZ in der Super League debütiert, kam aber seither zu keinem weiteren Einsatz in der obersten Spielklasse. Letzte Saison war er leihweise beim FC Wil engagiert.

