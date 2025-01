Per E-Mail teilen

Legende: Will demnächst für GC jubeln Bayern-Juwel Nestory Irankunda. Imago/Frank Scheuring

Junger australischer Internationaler zu den Grasshoppers

Die Verantwortlichen der Grasshoppers vermelden den Zuzug des 18-jährigen Flügelspielers Nestory Irankunda. Der in Tansania geborene australische Internationale wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison von Bayern München nach Zürich. Irankunda hat zuletzt in der Regionalliga Bayern gespielt.

Basel-Flügel Beney leihweise zu Lausanne-Ouchy

Der 19-jährige Roméo Beney wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison vom FC Basel zu Stade Lausanne-Ouchy. Der Flügelspieler soll in der Challenge League zu mehr Spielpraxis kommen. Nur beim Saisonstart im Duell mit Lausanne-Sport und in den ersten beiden Cup-Runden kam Beney zu erwähnenswerten Einsätzen. Ansonsten figurierte er meist im Promotion-League-Team der Basler. Eine Kaufoption ist in der Vereinbarung nicht enthalten.

Super League