Legende: Beendet seine Karriere auf der grossen Bühne Schiedsrichter Stefan Horisberger. Martin Meienberger/freshfocus

Cupfinal von Horisberger arbitriert

Im 100. Final des Schweizer Cups kommt Schiedsrichter Stefan Horisberger zum Einsatz. Der 36-Jährige wird am Sonntag, 1. Juni, die Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Biel im Wankdorf leiten. Damit erlebt Horisberger zum Abschluss seiner Karriere als Spitzenschiedsrichter einen weiteren Höhepunkt. Nach über 150 Partien in der Super League und Challenge League wird der Berner im Anschluss an den Cupfinal zurücktreten.

Super League