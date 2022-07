Luzern holt Beloko

Der FC Luzern hat Nicky Beloko von Neuchâtel Xamax verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler mit kamerunischen Wurzeln erhält einen Dreijahresvertrag und trainierte am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft von Trainer Mario Frick. Beloko durchlief die Juniorenabteilung des FC Sion, wechselte dann zur Fiorentina nach Italien. Dort debütierte er im Frühling 2019 in der Serie A, wurde aber später nach Belgien an Gent ausgeliehen. Seit 2021 bestritt Beloko 41 Partien für Xamax in der Challenge League.