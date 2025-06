Legende: Von YB wohl ins Ausland Iman Beney. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Beney wagt nächsten Schritt

Nati-Talent Iman Beney hat am Sonntagmorgen bekanntgegeben, dass sie Meister YB zum Saisonende verlassen wird. Die 18-Jährige schrieb auf Instagram von «unvergesslichen Momenten» in den vergangenen vier Jahren in Bern. «Auf und neben dem Spielfeld hatte ich die Chance, zu wachsen und einzigartige Erfahrungen zu machen», war weiter zu lesen. Nun wolle sie den nächsten Schritt gehen. Wo Beney ihre Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt. Ein Wechsel ins Ausland scheint aber wahrscheinlich. Zuvor steht noch die Heim-EURO mit dem Schweizer Nationalteam an.