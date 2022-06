Rochaden in der GC-Geschäftsführung

Die Grasshoppers haben sowohl das Arbeitsverhältnis mit Geschäftsführer Jimmy Berisha wie auch den Vertrag des Sportchefs Seyi Olofinjana per sofort aufgelöst. Dies gaben die Zürcher am Montag in einer Medienmitteilung bekannt. Berisha hatte die operative Führung beim Rekordmeister im April 2020 übernommen, der Nigerianer Olofinjana war im Mai 2021 vorgestellt worden. Der neue Sportdirektor wird in den kommenden Tagen ernannt. Interimistisch übernimmt GC-Präsident Sky Sun die Rolle und Aufgaben von Berisha.