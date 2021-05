Legende: Gilt als kommender Super-League-Trainer Bruno Berner. Keystone

Berner verlängert Vertrag in Kriens nicht

Bruno Berner verlässt nach 4 Jahren den SC Kriens. Der 43-jährige Trainer verlängert den Ende Saison ausgelaufenen Vertrag mit den Innerschweizern nicht. Der frühere Schweizer Internationale, der als Profi für die Grasshoppers, den FC Basel, Freiburg, Blackburn Rovers und Leicester City gespielt hat, gilt als möglicher Nachfolger von Gerardo Seoane als Trainer der Young Boys. Mit Kriens war Berner in seiner ersten Saison von der Promotion League in die Challenge League aufgestiegen und etablierte darauf den Klub in der zweithöchsten Liga.