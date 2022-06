Legende: Jubelt kommende Saison wieder im GC-Shirt Bendeguez Bolla. Claudio Thoma/freshfocus

Bolla zurück zu den Grasshoppers

Die Wolverhampton Wanderers leihen den ungarischen Internationalen Bendeguz Bolla für eine weitere Saison an die Grasshoppers aus. Wie der Klub mitteilt, kehrt der 22-Jährige, der auf der rechten Seite in der Abwehr oder im Mittelfeld eingesetzt wird, per sofort nach Zürich zurück. Letzte Saison absolvierte Bolla für die Zürcher 30 Meisterschaftsspiele. Dabei erzielte er vier Tore.

00:56 Video Archiv: Bolla packt gegen Sion den Hammer aus Aus Sport-Clip vom 26.09.2021. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

St. Gallen leiht Guindo aus

Der FC St. Gallen hat von Österreichs Serienmeister Salzburg den Malier Daouda Guindo leihweise für ein Jahr engagiert. Der 19-jährige Verteidiger kann sowohl auf der linken Seite als auch im Abwehrzentrum eingesetzt werden.