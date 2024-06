Per E-Mail teilen

Legende: Wechselt von Genf nach Wien Bendeguz Bolla. Keystone/Martial Trezzini

Bendeguz Bolla von Servette zu Rapid Wien

Der ungarische Internationale Bendeguz Bolla hat bei Rapid Wien einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Die Österreicher konnten den Verteidiger, der mit Ungarn die EM in Deutschland bestreiten wird, ablösefrei verpflichten. Die letzten drei Saisons bestritt der 24-Jährige in der Super League bei den Grasshoppers (2021 bis 2023) und bei Servette (2023/24). Bolla wurde jeweils von den Wolverhampton Wanderers in die Schweiz ausgeliehen.