Legende: Wechselt von Genf nach Wien Bendeguz Bolla. Keystone/Martial Trezzini

Bendeguz Bolla von Servette zu Rapid Wien

Der ungarische Internationale Bendeguz Bolla hat bei Rapid Wien einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Die Österreicher konnten den Verteidiger, der mit Ungarn die EM in Deutschland bestreiten wird, ablösefrei verpflichten. Die letzten drei Saisons bestritt der 24-Jährige in der Super League bei den Grasshoppers (2021 bis 2023) und bei Servette (2023/24). Bolla wurde jeweils von den Wolverhampton Wanderers in die Schweiz ausgeliehen.

YB verpflichtet Colley fest

Die Young Boys verpflichten Ebrima Colley definitiv. Der Offensivspieler unterzeichnete beim Schweizer Meister einen Vertrag bis 2028. In der abgelaufenen Saison war der Nationalspieler Gambias von Atalanta Bergamo an die Berner ausgeliehen gewesen und erzielte in 29 Partien vier Tore.

00:57 Video Archiv: Colley trifft gegen Lugano Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Basel gibt Jovanovic ab

FCB-Stürmer Djordje Jovanovic kehrt in seine Heimat zurück. Der 25-jährige Serbe war im Sommer 2023 von Maccabi Tel Aviv nach Basel gekommen, nun stösst er leihweise für ein Jahr zu Partizan Belgrad. Der serbische Klub besitzt eine Kaufoption. In Basel verfügt Jovanovic einen Vertrag bis 2027.