Legende: Den Captain hat's am Knie erwischt Yanick Brecher muss verletzungsbedingt aussetzen. Keystone/Ennio Leanza

FCZ mehrere Wochen ohne Brecher

Super-League-Schlusslicht FC Zürich muss mehrere Wochen ohne Stammkeeper Yanick Brecher auskommen. Der 29-Jährige hat sich im Trainingslager in der Türkei eine Innenbandverletzung am Knie zugezogen. Bei der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs am 21. Januar dürfte Brecher deshalb fehlen. Zürich trifft auswärts auf Luzern.