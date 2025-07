Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Camara wechselt nach Israel

Mohamed Ali Camara verlässt YB nach sieben äusserst erfolgreichen Jahren und wechselt zu Maccabi Tel Aviv nach Israel. Der 27-jährige Innenverteidiger stiess im Sommer 2018 vom israelischen Verein Hapoel Ra’anana zu den Bernern und feierte seither einige grosse Erfolge. Camara wurde mit YB 5 Mal Schweizer Meister, 2 Mal Cupsieger und erreichte mit dem Team 3 Mal die Champions League. Der Guineer flog indes auch 7 Mal vom Platz (3 Mal Gelb-Rot, 4 Mal Rot) und sorgte so für Diskussionen.

Passend zum Thema Saisonstart am 25. Juli Super League: Alle Transfers und Testspiele

Basel behält Metinho

Der Mittelfeldspieler Metinho bleibt beim FC Basel. Der brasilianisch-kongolesische Doppelbürger spielte bereits das letzte Halbjahr leihweise beim Schweizer Meister, nun konnte sich mit der City Football Group über eine definitive Übernahme geeinigt werden. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre. «Ich bin sicher, dass er uns viel Freude bereiten wird», sagte Sportdirektor Daniel Stucki.

GC verpflichtet Engländer Plange definitiv

Der Engländer Luke Plange, der die bisherigen drei Testspiele für die Grasshoppers alle bestritt, unterschrieb bei GC einen Vertrag bis 2028. Sportchef Alain Sutter zeigt sich von Plange überzeugt: «Er ist ein zuverlässiger Knipser mit viel Spielerfahrung, der uns in der Offensive unterstützen kann.» Stürmer Plange entstammt dem Nachwuchs von Arsenal, wechselte mit 19 zu Crystal Palace und wurde in der Folge an Klubs nach Belgien, Finnland und innerhalb Englands ausgeliehen.

Auch Sion holt einen Stürmer

Sion hat sein Kader mit dem portugiesischen Stürmer Dinis Rodrigues verstärkt. Der 20-Jährige kommt vom SC Braga und unterschrieb im Wallis einen bis Sommer 2028 gültigen Dreijahresvertrag. Rodrigues durchlief von der U15 bis zur U20 die portugiesischen Nachwuchs-Nationalteams. In der letzten Saison spielte er für Bragas U23-Equipe, für die er in 29 Spielen 15 Tore erzielte.

Super League