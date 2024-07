«Captain only»-Regel neu auch in der Super League

Legende: Soll es künftig nicht mehr geben Rudelbildungen um den Schiedsrichter. Keystone / GIAN EHRENZELLER

Zwei Regeländerungen in der Super League

Die Swiss Football League (SFL) hat vor Beginn der neuen Super-League-Saison zwei Regeländerungen angekündigt. Zum einen wird nach erfolgreichem Testlauf an der EURO 2024 auch in der Schweiz die «Captain only»-Regel zur Anwendung kommen. Diese besagt, dass einzig die Captains der jeweiligen Teams mit dem Schiedsrichter diskutieren dürfen. «Wir haben an der EURO gesehen, dass diese Regel sowohl das Verhalten der Spieler wie auch den Spielfluss positiv beeinflusst und die Arbeit der Schiedsrichter erleichtert», sagt Silvano Lombardo, Chief Sports & Competition Officer der SFL. Ebenfalls neu ist die Regel, dass ein unabsichtliches, aber trotzdem strafbares Handspiel auf der Torlinie oder im Zusammenhang mit einer offensichtlichen Torchance künftig nicht mehr mit der roten Karte, sondern mit einer Verwarnung geahndet wird.