Legende: Verletzte sich mit der Nationalmannschaft Miguel Chaiwa. Claudio De Capitani / freshfocus

YB lange ohne Chaiwa

Das Verletzungspech bei den Young Boys hält an. Mittelfeldspieler Miguel Chaiwa hat sich bei seinem Einsatz mit der Nationalmannschaft Sambias gegen Tschad am 11. Oktober mehrere Bänderverletzungen im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der 20-Jährige muss operiert werden und wird YB monatelang fehlen. In der laufenden Saison bestritt Chaiwa 9 Einsätze für den kriselnden Meister.

05:04 Video Archiv: YB gelingt bei Magnin-Rückkehr Befreiungsschlag Aus Sport-Clip vom 19.10.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 4 Sekunden.

Luzerns Beloko am Knie verletzt

Der FC Luzern muss lange auf seinen Mittelfeldspieler Nicky Beloko verzichten. Der 24-Jährige hat sich am Samstag im Spiel gegen YB eine Verletzung des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Wie der Klub mitteilt fällt Beloko, der in Luzern zum Stammpersonal gehört, voraussichtlich rund drei Monate aus. Eine Operation ist nicht nötig.