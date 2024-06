Chouiar zum FCZ – Milosevic bleibt in St. Gallen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Neu in der Schweiz aktiv Mounir Chouiar. IMAGO/Seskim Photo

Chouiar wechselt zum FCZ

Der 25-jährige Franzose Mounir Chouiar wechselt für ein Jahr leihweise von Ludogorets Rasgrad zum FC Zürich. Anschliessend besitzen die Zürcher eine Kaufoption. Chouiar wurde im Nachwuchs von Lens ausgebildet und wechselte im Alter von 20 Jahren zu Dijon. Anschliessend spielte er in der Türkei, danach wechselte er nach Bulgarien. Zuletzt war er an Amiens in die Ligue 2 ausgeliehen worden. Dort erzielte er ein Tor und gab einen Assist.

St. Gallen holt Stürmer Milosevic zurück

Jovan Milosevic geht auch in der nächsten Saison für den FC St. Gallen auf Torejagd. Die Ostschweizer erneuern das Leihgeschäft mit dem VfB Stuttgart. Der 18-jährige Serbe spielte bereits im letzten Halbjahr leihweise für den FCSG. Nach seiner Ankunft in der Ostschweiz benötigte der Junioren-Internationale kaum Anlaufzeit. Im ersten Spiel erzielte er nach sechs Minuten bereits seinen ersten Treffer für die Grünweissen, nur eine halbe Stunde später verletzte er sich jedoch und fiel einige Wochen aus.