Legende: Setzt seine Karriere in Italien fort Cheick Condé. Keystone/Walter Bieri

Condé in die Serie A

Cheick Condé verlässt den FC Zürich per sofort und wechselt in die Serie A zum FC Venedig. Der 24-jährige Guineer war im Sommer 2022 vom FC Zlin (CZE) zu Zürich gestossen und stand in 97 Pflichtspielen für den FCZ auf dem Platz. Der Abgang von Condé hatte sich abgezeichnet. Der Mittelfeldspieler brachte Anfang November im Spiel gegen YB seinen Trainer Ricardo Moniz auf die Palme, weil er sich weigerte, auf der Ersatzbank Platz zu nehmen.

Tobers nach Schottland

Der lettische Abwehrspieler Kristers Tobers verlässt die Grasshoppers per sofort. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt in die oberste schottische Liga zu Aberdeen. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Tobers hatte im Sommer 2023 zu den Zürchern gewechselt.

Dieses Jahr kein Blue Stars/Fifa Youth Cup

Einem der bedeutendsten Nachwuchsfussballturniere in der Schweiz droht das Aus. Der 1939 erstmals ausgetragene Blue Stars/Fifa Youth Cup in Zürich kämpft mit finanziellen Problemen. Die Fifa, die während über drei Jahrzehnten als Partnerin auftrat, will das Turnier künftig offenbar nicht mehr unterstützen, wie das Portal fupa.net berichtet.

Super League