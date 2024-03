Legende: Wer muss untendurch? Winterthur und Servette machen das Cupfinal-Ticket untereinander aus. Keystone/Manuel Geisser

Cup-Knaller am Sonntag

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat die Ansetzungen der Cup-Halbfinals bekanntgegeben. Am Sonntag, 28. April kommt es ab 16:30 Uhr auf der Schützenwiese zum Super-League-Duell zwischen Winterthur und Servette. Am Abend zuvor messen sich ab 20:30 Uhr im Tourbillon Challenge-Ligist Sion und Lugano. Die jeweiligen Sieger bestreiten dann am 2. Juni im Berner Wankdorf-Stadion den Cupfinal. Alle Partien sehen Sie live bei SRF.