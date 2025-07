Legende: Duellieren sich in der 1. Cuprunde nicht in Biel Der FC Biel-Bienne und der FC Basel. Keystone/Peter Klaunzer

Cupfinal-Reprise in Basel

Das Spiel der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups zwischen dem FC Biel-Bienne und dem FC Basel wird auf gemeinsamen Wunsch der beiden Klubs im St. Jakob-Park in Basel und nicht in der Bieler Tissot Arena ausgetragen. Der Grund dafür ist die noch nicht abgeschlossene Verlegung des Kunstrasens im Stadion der Bieler.

Soppy heuert bei Lausanne an

Lausanne-Sport hat den Franzosen Brandon Soppy unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige unterschreibt einen bis 2028 gültigen Vertrag. Soppys Karriere kam nach vielversprechendem Beginn ins Stocken. Als 18-Jähriger debütierte er mit Stade Rennes in der Ligue 1 und wechselte bald darauf nach Italien. Bei Udinese und Atalanta Bergamo kam er zu einigen Partien in der Serie A. Nun will der ehemalige U20-Nationalspieler seine Karriere in Lausanne neu lancieren.

Neue Offensivkraft für den FCZ

Einen Tag nach der Verpflichtung des Kolumbianers Nelson Palacio hat der FC Zürich den nächsten Neuzugang vermeldet. Von ZSKA Sofia stösst leihweise für die kommende Saison Matthias Phaëton zu den Zürchern. Der FCZ besitzt im Sommer 2026 eine Kaufoption für den 34-fachen Nationalspieler Guadeloupes.

