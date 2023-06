Legende: Jubelt ab kommender Saison für den FCZ Fabio Daprelà. Freshfocus/Pascal Mueller

FC Zürich verpflichtet Daprelà

Fabio Daprelà wechselt auf die neue Saison vom FC Lugano zum FC Zürich. Er unterschrieb bei den Zürchern einen 2-Jahres-Vertrag bis Sommer 2025. Der 32-jährige Innenverteidiger stand die letzten 6 Jahre in Lugano unter Vertrag. Mit den Tessinern gewann er 2022 den Schweizer Cup. Zuvor spielte er mehrere Jahre bei diversen Klubs in Italien. Der ehemalige Schweizer Junioren-Internationale, der 2011 mit der U21-Nationalmannschaft Vize-Europameister wurde, bringt zudem auch Erfahrung aus England mit. In der Saison 2009/2010 spielte er bei West Ham United in der Premier League.

04:42 Video Archiv: Kay Voser trifft Luganos Fabio Daprelà Aus Sport-Clip vom 17.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 42 Sekunden.

Novoa kehrt zu Leipzig zurück

Hugo Novoa kehrt nach einem halben Jahr beim FC Basel vorzeitig zurück zu RB Leipzig. Wie die beiden Klubs bekannt gaben, habe man sich einvernehmlich darauf geeinigt, den ursprünglich bis Sommer 2024 gültigen Leihvertrag per sofort zu beenden. Der 20-jährige Spanier kam beim FCB zu 12 Einsätzen in der Super League. Dabei gelangen dem Offensivspieler 1 Tor und 2 Vorlagen.