Legende: Er muss pausieren Nevio Di Giusto. Keystone/Christian Merz

Mittelfussbruch bei Di Giusto

Der FC Zürich muss lange auf Nevio Di Giusto verzichten. Der 19-jährige Offensivspieler zog sich am Sonntag im Spiel gegen Sion einen Mittelfussbruch zu. Dies ergaben medizinische Abklärungen, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Di Giusto muss sich einer Operation unterziehen und wird seinem Klub für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Für den jüngeren Bruder von Winterthurs Matteo Di Giusto war es der fünfte Teileinsatz in der Super League, der erste in dieser Saison.