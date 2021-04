Legende: Planänderung Der 1. Spieltag in den beiden höchsten Schweizer Ligen soll neu vom 23. bis 25. Juli durchgeführt werden. Keystone

SFL verschiebt Saisonstart 2021/22

Die Swiss Football League hat am Montag entschieden, den Start der neuen Spielzeit um eine Woche auf den Zeitraum vom 23. bis 25. Juli nach hinten zu verschieben. Der Entscheid sei eine Abwägung zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Interessen, teilte die SFL mit. Einerseits bräuchten die im Europacup engagierten Teams Spielpraxis, andererseits erhöhe jede Woche die Chance für die Klubs, mehr Fans zulassen zu können. Darauf, wieder vor Publikum zu spielen, seien die Klubs nun dringend angewiesen, schrieb die Liga in einer Mitteilung.

Schaffhausen noch ohne Lizenz

Alle 10 Klubs der Super League erhalten die Lizenz für die kommende Saison in 1. Instanz. Aus der Challenge League gab es nur für Schaffhausen aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen vorerst keine Spielberechtigung. Der Klub kann im Rekursverfahren nachbessern. Die zuständige Rekursinstanz der SFL entscheidet bis Ende Meisterschaft über die Einsprachen. In der Promotion League erhielten mit Yverdon-Sport, Rapperswil-Jona und Etoile Carouge 3 Klubs grünes Licht für einen allfälligen Aufstieg in die Challenge League.