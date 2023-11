Legende: Wird wieder in der Super League auflaufen Ousmane Doumbia. KEYSTONE/Ti-Press/Massimo Piccoli

Doumbia zurück in der Schweiz

Der Mittelfeldspieler Ousmane Doumbia kehrt nach einer halbjährigen Leihe bei Chicago Fire zum FC Lugano zurück. Der Partnerklub der Tessiner in der Major League Soccer (MLS) hat sich entschieden, die Kaufoption nicht einzulösen. Doumbia war im Sommer 2022 vom FC Zürich nach Lugano gekommen, nachdem der 31-jährige Ivorer massgeblich am überraschenden Titelgewinn des FCZ beteiligt gewesen war. Der Schweizer Maren Haile-Selassie bleibt hingegen definitiv in Chicago.