Legende: Zurück im Fussball-Geschäft Der 85-jährige Erich Vogel hilft bei den GC Frauen aus. Freshfocus/Tot Marti

Erich Vogel zurück bei GC

Die GC Frauen haben auf den überraschenden Abgang von General Manager Lara Dickenmann reagiert und präsentierten eine ebenso überraschende Interimslösung. Verwaltungsrats-Präsident Heinz Spross übernimmt vorübergehend die operative Führung der GC Frauenfussball AG. Unterstützt wird er von Erich Vogel (85), der mit einem zeitlich begrenzten Mandat engagiert ist. «Der Verwaltungsrat ist in dieser aussergewöhnlichen Situation froh, so kurzfristig auf die Kompetenz und Erfahrung von Erich Vogel zählen zu können», heisst es in einer Mitteilung. Man sei um eine schnelle Nachfolgelösung bemüht: «Die Suche nach einer Nachfolgerin hat neben der Kaderplanung die allerhöchste Priorität.»