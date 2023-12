Legende: Gastiert Ende März in Kopenhagen Die Schweizer Nationalmannschaft mit Trainer Murat Yakin. Freshfocus/Toto Marti

Auftakt ins Länderspiel-Jahr gegen Dänemark

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet das erste Länderspiel im kommenden Jahr am Samstag, 23. März, in Kopenhagen gegen den EM-Halbfinalisten Dänemark. Drei Tage später testet das Team von Murat Yakin gegen einen weiteren Gegner, der noch nicht bekannt ist. Im Gegensatz zur Schweiz qualifizierten sich die Dänen als Gruppensieger für die EM-Endrunde im kommenden Sommer in Deutschland. Die letzten Aufeinandertreffen fanden 2019 im Rahmen der vorletzten EM-Qualifikation statt und endeten mit einem 3:3 und 0:1 aus Schweizer Sicht.

02:33 Video Auf diese Gegner trifft die Nati an der EURO 2024 Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Frauen-Nati neu Nummer 22 der Welt

Das Schweizer Frauen-Nationalteam schliesst das Jahr 2023 als Nummer 22 der Fifa-Weltrangliste ab. Damit büssten die Schweizerinnen seit ihrem Ausscheiden im WM-Achtelfinal im August eine Position ein. Der Sieg gegen die vormalige Weltnummer 1 Schweden konnte die Niederlagen in den anderen fünf Spielen der Nations League nicht kaschieren. Die Schwedinnen ihrerseits fielen im Ranking gleich auf Platz 5 zurück. Neu angeführt wird die Weltrangliste von Weltmeister Spanien.