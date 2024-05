Per E-Mail teilen

Basel besetzt wieder Position des Sportdirektors

Der aktuelle Direktor FCB-Nachwuchs und Mitglied der Sportkommission, Daniel Stucki, übernimmt ab sofort die Funktion des Sportdirektors beim FC Basel. Stucki unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027 und ist somit neu gesamtverantwortlich für den Bereich Sport beim FCB, wie die Basler in einer Medienmitteilung bekanntgaben. Stucki war als Spieler mit dem FC Zürich Cupsieger und dreifacher Schweizer Meister geworden. Nach seiner Spielerkarriere war Stucki während rund zehn Jahren bei der Basler Polizei in verschiedenen Funktionen tätig, ehe er 2020 beim FCB-Nachwuchs den Wiedereinstieg in den Fussball vollzog.

Dudic leitet Cupfinal

Schiedsrichter Alessandro Dudic wird den Cupfinal zwischen Servette und Lugano (2. Juni) leiten. Der 35-jährige Berner Anwalt, der beim letztjährigen Final Ersatzschiedsrichter war, wird von den Linienrichtern Bekim Zogaj und Bastien Lengacher assistiert.